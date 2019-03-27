«Уралуправтодор» рассказал, какие трассы отремонтируют по нацпроекту
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» затронет 139 километров трасс. В Свердловской области ремонт ждет Екатеринбургскую и Нижнетагильскую агломерации. Протяженность дорог, которые включает агломерация Екатеринбурга, составляет 1346 километров. В 2017 году в хорошем состоянии были только 52,9% дорог. В 2019 году этот показатель хотят повысить на 13,3%, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора». Рабочие уложат 839 тысяч квадратных метров покрытия и приведут в норму 75 километров региональных и местных дорог Екатеринбургской агломерации.
Протяженность трасс Нижнетагильской агломерации составляет 504 километра. Цифры о состоянии дорог примерно те же, что и у Екатеринбургской. Здесь планируют благоустроить семь километров трассы Нижний Тагил — Серов и 21 улицу в самом Нижнем Тагиле. Рассказываем, какие дороги ждет ремонт.
16 улиц Екатеринбурга
Ранее ЕТВ уже писал о том, какие улицы ждут ремонта в уральской столице. Всего администрация заявила 53 участка. Подробную карту вы можете посмотреть здесь. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники реконструируют следующие 16 участков:
Черепанова (Готвальда
— переулок Выездной);
Ясная (Московская — Бардина);
Восточная (Первомайская — Челюскинцев);
Мира (Малышева — Библиотечная);
Малышева (Восточная — Высоцкого);
Челюскинцев (проспект Космонавтов — Смазчиков);
Волгоградская (Ясная — Московская);
Стрелочников;
Декабристов (Восточная — Белинского);
Щербакова (Белинского — Щербакова, 145);
Амундсена (Объездная — Мостовая);
Куйбышева (Белинского — Восточная);
Таганская;
Шефская (Блюхера — Фронтовых Бригад);
Индустрии;
Агрономическая (переулок Рижский — Ферганская).
Региональные объекты Екатеринбургской агломерации
ЕКАД (ликвидация колеи в шесть километров, строительство развязки, капремонт на
участке в 6,5 километра);
Екатеринбург — Реж — Алапаевск (колея в полтора километра, капремонт дороги длиной 7,1 километра, опоры, освещение, знаки);
Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (ремонт 1,3 километра дороги, опоры, освещение и знаки);
Екатеринбург — Полевской (колея в восемь километров, опоры, освещение и знаки);
Екатеринбург — Первоуральск (капремонт одного километра);
Белоярский — Асбест (ликвидация колеи в 5,4 километра, освещение, знаки, опоры);
Богданович — Сухой Лог (колея в 7,9 километра);
Обход Верхней Пышмы (ремонт километра дороги и устранение колеи на съездах с развязок);
Подъезд к Верхней Пышме от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (колея в четыре километра, опоры, знаки, освещение);
Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе (ремонт 4,6 километра и капремонт двух километров трассы);
Московский тракт (1,4 километра ремонта).
21 улица Нижнего Тагила
Восточное шоссе (Цементная — пост ГИБДД, Салдинское шоссе);
Северное шоссе (Восточное шоссе — Остановка «КМЦ»; Остановка «УХП» — Щорса);
Проспект Вагоностроителей (Восточное шоссе — Дзержинского);
Улица Правды (Свердлова — пр. Вагоностроителей);
Тимирязева (Свердлова — пр. Ленинградский);
Проезд Садоводов (Зари — Парковая / Пихтовая);
Окунева (пр. Вагоностроителей — пр. Ленинградский);
Ломоносова (Островского — Пархоменко);
Учительская (Циолковского, 17 — пр. Мира);
Кулибина (Фестивальная — Восточное шоссе);
Гагарина (Свердловское шоссе — НТИИМ);
Челюскинцев (пр. Ленина — Черноисточинское шоссе)
Басова (Бобкова — Юности);
Хвойная (Круговая — Зари);
Металлургов (Балакинская — Индустриальная);
Товарный двор (Заводская — Садовая);
Уральская (Красноармейская — пр. Ленина);
Вязовская (пр. Ленина — Циолковского);
Азовская;
Жуковского;
Крымская.
Из региональных объектов Нижнетагильской агломерации приведут в порядок трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (ремонт пяти километров и капремонт 1,9 километра дороги).
Из
федерального бюджета на реконструкцию трасс обещали выделить два миллиарда
рублей. Реконструкция коснется 112 региональных и местных дорог двух
агломераций. Также дорожники отремонтируют 27 километров трасс за их пределами.