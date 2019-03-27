Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Уралуправтодор» рассказал, какие трассы отремонтируют по нацпроекту

15:32, 27 Март 2019
image.jpg
Фото: ЕТВ
В 2019 году дорожники благоустроят 139 километров свердловских дорог.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» затронет 139 километров трасс. В Свердловской области ремонт ждет Екатеринбургскую и Нижнетагильскую агломерации. Протяженность дорог, которые включает агломерация Екатеринбурга, составляет 1346 километров. В 2017 году в хорошем состоянии были только 52,9% дорог. В 2019 году этот показатель хотят повысить на 13,3%, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора». Рабочие уложат 839 тысяч квадратных метров покрытия и приведут в норму 75 километров региональных и местных дорог Екатеринбургской агломерации.

Протяженность трасс Нижнетагильской агломерации составляет 504 километра. Цифры о состоянии дорог примерно те же, что и у Екатеринбургской. Здесь планируют благоустроить семь километров трассы Нижний Тагил — Серов и 21 улицу в самом Нижнем Тагиле. Рассказываем, какие дороги ждет ремонт.

Грустный праздник
ЕТВ препарирует планы мэрии на 300-летие Екатеринбурга и находит удивительное и невероятное.

16 улиц Екатеринбурга

Ранее ЕТВ уже писал о том, какие улицы ждут ремонта в уральской столице. Всего администрация заявила 53 участка. Подробную карту вы можете посмотреть здесь. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» дорожники реконструируют следующие 16 участков:

Черепанова (Готвальда — переулок Выездной);
Ясная (Московская — Бардина);
Восточная (Первомайская — Челюскинцев);
Мира (Малышева — Библиотечная);
Малышева (Восточная — Высоцкого);
Челюскинцев (проспект Космонавтов — Смазчиков);
Волгоградская (Ясная — Московская);
Стрелочников;
Декабристов (Восточная — Белинского);
Щербакова (Белинского — Щербакова, 145);
Амундсена (Объездная — Мостовая);
Куйбышева (Белинского — Восточная);
Таганская;
Шефская (Блюхера — Фронтовых Бригад);
Индустрии;
Агрономическая (переулок Рижский — Ферганская).

На Вторчермет согнали военную технику со всего ЦВО
В Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы. 

Региональные объекты Екатеринбургской агломерации

ЕКАД (ликвидация колеи в шесть километров, строительство развязки, капремонт на участке в 6,5 километра);
Екатеринбург — Реж — Алапаевск (колея в полтора километра, капремонт дороги длиной 7,1 километра, опоры, освещение, знаки);
Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (ремонт 1,3 километра дороги, опоры, освещение и знаки);
Екатеринбург — Полевской (колея в восемь километров, опоры, освещение и знаки);
Екатеринбург — Первоуральск (капремонт одного километра);
Белоярский — Асбест (ликвидация колеи в 5,4 километра, освещение, знаки, опоры);
Богданович — Сухой Лог (колея в 7,9 километра);
Обход Верхней Пышмы (ремонт километра дороги и устранение колеи на съездах с развязок);
Подъезд к Верхней Пышме от автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (колея в четыре километра, опоры, знаки, освещение);
Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе (ремонт 4,6 километра и капремонт двух километров трассы);
Московский тракт (1,4 километра ремонта).

Мэрия Екатеринбурга снова перенесет транспортную реформу
Чиновникам не хватит времени, чтобы ввести новую маршрутную сеть 1 июля.

21 улица Нижнего Тагила

Восточное шоссе (Цементная — пост ГИБДД, Салдинское шоссе);
Северное шоссе (Восточное шоссе — Остановка «КМЦ»; Остановка «УХП» — Щорса);
Проспект Вагоностроителей (Восточное шоссе — Дзержинского);
Улица Правды (Свердлова — пр. Вагоностроителей);
Тимирязева (Свердлова — пр. Ленинградский);
Проезд Садоводов (Зари — Парковая / Пихтовая);
Окунева (пр. Вагоностроителей — пр. Ленинградский);
Ломоносова (Островского — Пархоменко);
Учительская (Циолковского, 17 — пр. Мира);
Кулибина (Фестивальная — Восточное шоссе);
Гагарина (Свердловское шоссе — НТИИМ);
Челюскинцев (пр. Ленина — Черноисточинское шоссе)
Басова (Бобкова — Юности);
Хвойная (Круговая — Зари);
Металлургов (Балакинская — Индустриальная);
Товарный двор (Заводская — Садовая);
Уральская (Красноармейская — пр. Ленина);
Вязовская (пр. Ленина — Циолковского);
Азовская;
Жуковского;
Крымская.

Куйвашев расскажет Путину про Универсиаду в Екатеринбурге
Губернатор воспользуется моментом во время заседания совета при президенте.

Из региональных объектов Нижнетагильской агломерации приведут в порядок трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов (ремонт пяти километров и капремонт 1,9 километра дороги).

Из федерального бюджета на реконструкцию трасс обещали выделить два миллиарда рублей. Реконструкция коснется 112 региональных и местных дорог двух агломераций. Также дорожники отремонтируют 27 километров трасс за их пределами.

Екатеринбуржцы отсудили у туроператора 200 тысяч за дешевый отель
Семья запатила за номер люкс, но им подсунули обычные апартаменты.
Читайте по теме:
На ремонт дороги Екатеринбург – Полевской потратят 64 миллиона
Дорогу на подъезде к Екатеринбургу закроют на 2,5 месяца
В Екатеринбурге на неделю закрыли проезд по Цвиллинга
В Екатеринбурге заменят светофоры за 95,5 миллиона
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале ««Уралуправтодор» рассказал, какие трассы отремонтируют по нацпроекту»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Уралуправтодор, ремонт дорог, дороги, Свердловская область , Нижний Тагил, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Питание школьника: вкусно или полезно
28 марта в 19:30
С Лена Новикова, Яков Можаев
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.