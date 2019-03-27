«Уралуправтодор» рассказал, какие трассы отремонтируют по нацпроекту

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» затронет 139 километров трасс. В Свердловской области ремонт ждет Екатеринбургскую и Нижнетагильскую агломерации. Протяженность дорог, которые включает агломерация Екатеринбурга, составляет 1346 километров. В 2017 году в хорошем состоянии были только 52,9% дорог. В 2019 году этот показатель хотят повысить на 13,3%, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Уралуправтодора». Рабочие уложат 839 тысяч квадратных метров покрытия и приведут в норму 75 километров региональных и местных дорог Екатеринбургской агломерации.

Протяженность трасс Нижнетагильской агломерации составляет 504 километра. Цифры о состоянии дорог примерно те же, что и у Екатеринбургской. Здесь планируют благоустроить семь километров трассы Нижний Тагил — Серов и 21 улицу в самом Нижнем Тагиле. Рассказываем, какие дороги ждет ремонт.