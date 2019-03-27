«Уральский пельмень» рассказал о противниках храма святой Екатерины
17:37, 27 Март 2019
Вячеслав Мясников заявил, что не понимает, почему активисты не хотят облагородить набережную.
Актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников назвал строительство храма святой Екатерины «прекрасным делом». По его словам проект позволит облагородить набережную и добавит в город еще одну достопримечательность. Бард также рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram об активистах, которые выступают против строительства и спросил, зачем они это делают.
«Они берутся за руки, выходят на набережную и водят хороводы, выступая против этого. Не понимаю почему?», — написал Мясников.
Ранее за строительство храма святой Екатерины высказались актер Сергей Безруков и музыкант Вячеслав Бутусов. Первый даже приехал на молебен, который прошел в сквере у театра драмы. На этом месте летом 2019 года планируют начать строительство.
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