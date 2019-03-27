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«Уральский пельмень» рассказал о противниках храма святой Екатерины

17:37, 27 Март 2019
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Фото: страница Вячеслава Мясникова в соцсетях.
Вячеслав Мясников заявил, что не понимает, почему активисты не хотят облагородить набережную.
Актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников назвал строительство храма святой Екатерины «прекрасным делом». По его словам проект позволит облагородить набережную и добавит в город еще одну достопримечательность. Бард также рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram об активистах, которые выступают против строительства и спросил, зачем они это делают.

«Они берутся за руки, выходят на набережную и водят хороводы, выступая против этого. Не понимаю почему?», — написал Мясников.

Ранее за строительство храма святой Екатерины высказались актер Сергей Безруков и музыкант Вячеслав Бутусов. Первый даже приехал на молебен, который прошел в сквере у театра драмы. На этом месте летом 2019 года планируют начать строительство.
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Друзья мои. Я живу в Екатеринбурге. И люблю свой город. У нас в городе возникла идея построить красивую набережную и храм. Прекрасное дело. Конечно же. ДА!!! Но есть люди, которые не хотят, чтобы это сделали. Они берутся за руки, выходят на набережную и водят хороводы, выступая против этого. Не понимаю почему? Почему не облагородить набережную, сделать ещё одну достопримечательность и восстановить Храм, который был разрушен в 1930 г. А, как вы думаете, почему так происходит? #екатеринбург #екатеринбургсегодня #мясников #вячеславмясников #мясниковспасетмир

Публикация от Вячеслав Мясников. (@miasnikov.s)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, строительство, юмор, "Уралььские пельмени", Уральские пельмени, храм-на-драме, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, Вячеслав Мясников
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