«Уральский пельмень» рассказал о противниках храма святой Екатерины

Актер « Уральских пельменей» Вячеслав Мясников назвал строительство храма святой Екатерины « прекрасным делом». По его словам проект позволит облагородить набережную и добавит в город еще одну достопримечательность. Бард также рассказал своим подписчикам в соцсети Instagram об активистах , которые выступают против строительства и спросил , зачем они это делают.





« Они берутся за руки , выходят на набережную и водят хороводы , выступая против этого. Не понимаю почему?», — написал Мясников.



