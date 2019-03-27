Уральский ювелирный бренд снова обвинил Sunlight в плагиате
08:06, 27 Март 2019
Владелица Avgvst Наталья Брянцева опубликовала новые украшения федерального гиганта, подозрительно похожие на ее собственные.
Уральский ювелирный бренд Avgvst снова невольно стал «вдохновителем» федерального гиганта Sunlight. Вслед за подвесками в форме чупа-чупсов он позаимствовал дизайн колец и серьг. Это заметила владелица Avgvst Наталья Брянцева и резко высказалась о Sunlight в своем телеграм-канале Newelry.
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Вышел второй сезон сериала «sunlight вертел любую этику». Главный герой продолжает «вдохновляться» дизайном марки Avgvst.
В качестве доказательств Брянцева опубликовала две картинки, на которых видно, насколько похожи изделия.
В октябре 2018 года Sunlight скопировал дизайн самых известных подвесок Avgvst — в форме чупа-чупсов. Юристы марки отправили претензию федеральному гиганту, но история так и не получила продолжения.
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