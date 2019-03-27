Уральский ювелирный бренд снова обвинил Sunlight в плагиате

Владелица Avgvst Наталья Брянцева опубликовала новые украшения федерального гиганта , подозрительно похожие на ее собственные.

Уральский ювелирный бренд Avgvst снова невольно стал « вдохновителем» федерального гиганта Sunlight. Вслед за подвесками в форме чупа-чупсов он позаимствовал дизайн колец и серьг. Это заметила владелица Avgvst Наталья Брянцева и резко высказалась о Sunlight в своем телеграм-канале Newelry.