Свердловского вице-мэра уволили за помощь маме

Начальница отдела соцполитики Богдановича в январе 2019 года пошла на повышение и стала вице-мэром. Параллельно с новой должностью она осталась председателем комиссии по оказанию помощи пострадавшим жителям. Через три недели она помогла пожилой женщине получить шесть тысяч рублей на протезирование зубов. Протокол подписала как замглавы. Все было бы хорошо, но городская прокуратура выяснила, что пенсионерка — это мать чиновницы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно закону о противодействии коррупции, муниципальные служащие не должны допускать конфликта интересов. За то, что ее мать получила бюджетные деньги, да еще и без очереди, женщину ждало увольнение в связи с утратой доверия.