Свердловского вице-мэра уволили за помощь маме
10:44, 27 Март 2019
Женщина помогла пенсионерке получить бюджетные деньги на лечение зубов.
Начальница отдела соцполитики Богдановича в январе 2019 года пошла на повышение и стала вице-мэром. Параллельно с новой должностью она осталась председателем комиссии по оказанию помощи пострадавшим жителям. Через три недели она помогла пожилой женщине получить шесть тысяч рублей на протезирование зубов. Протокол подписала как замглавы. Все было бы хорошо, но городская прокуратура выяснила, что пенсионерка — это мать чиновницы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Согласно закону о противодействии коррупции, муниципальные служащие не должны допускать конфликта интересов. За то, что ее мать получила бюджетные деньги, да еще и без очереди, женщину ждало увольнение в связи с утратой доверия.
Грустный праздник
ЕТВ препарирует планы мэрии на 300-летие Екатеринбурга и находит удивительное и невероятное.
Новое и интересное
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Общество
Сотрудники надзорного ведомства, проводившие проверку трагедии, начали методично устранять «белые пятна» и снимать вопросы исследователей этого происшествия.
Питание школьника: вкусно или полезно
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.