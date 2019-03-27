Свердловское Заксобрание приняло закон о единой социальной карте
09:29, 27 Март 2019
Нововведение начнет действовать в январе 2021 года.
Свердловское Заксобрание в трех чтениях приняло закон о единой социальной карте. Две недели назад, 13 марта, законопроект предложил одобрить глава региона Евгений Куйвашев. Нововведение начнет действовать повсеместно в январе 2021 года. Но уже сейчас человеку могут перевести льготы на единую карту по личному заявлению, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики Свердловской области.Единая социальная карта будет выглядеть, как обычная пластиковая карта. Ее создание позволит свердловчанам получать эффективную и качественную социальную поддержку. Аналог действует в Москве: речь идет о социальной карте москвича. С ее помощью можно оплатить проезд, коммунальные и медицинские услуги, получать пенсии или пособия.
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Губернатор Евгений Куйвашев не раз отмечал, что «сегодня в обществе существует запрос на повышение оперативности и качества всех государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей всех уральцев — пожилых людей, работающих, студентов, а создание единой карты призвано сделать все услуги более доступными, упростить и облегчить всю систему представления госуслуг».
Новый законопроект учитывает интересы не только больших городов, но малых населенных пунктов, которые живут без банков. Таких у нас 1500 по области. Тогда оператором единой социальной карты станет служба почтовой связи.
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