Свердловское Заксобрание приняло закон о единой социальной карте

Свердловское Заксобрание в трех чтениях приняло закон о единой социальной карте. Две недели назад, 13 марта, законопроект предложил одобрить глава региона Евгений Куйвашев. Нововведение начнет действовать повсеместно в январе 2021 года. Но уже сейчас человеку могут перевести льготы на единую карту по личному заявлению, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики Свердловской области.

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Единая социальная карта будет выглядетькак обычная пластиковая карта. Ее создание позволит свердловчанам получать эффективную и качественную социальную поддержку. Аналог действует в Москве: речь идет о социальной карте москвича. С ее помощью можно оплатить проезд, коммунальные и медицинские услугиполучать пенсии или пособия.