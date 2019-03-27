Свердловчанин вернул 300 тысяч алиментов шестерым детям

Житель Сысерти задолжал своим шестерым детям: 17-летней, 14-летней, девятилетней девочкам, 11-летнему мальчику и пятилетним двойняшкам — алименты в 300 тысяч рублей. Погашать долг многодетный отец не спешил, тогда приставы пригласили его в районный отдел.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчине объяснили, если он не будет заботиться о своих детях, его ждет как административная, так и уголовная ответственность. После беседы у горе-отца неожиданно нашлись деньги. Долг в 300 тысяч рублей он полностью погасил.