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Свердловчанин вернул 300 тысяч алиментов шестерым детям

09:41, 27 Март 2019
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Фото: pixabay
После беседы с приставами мужчина решил, что деньги лучше заплатить.

Житель Сысерти задолжал своим шестерым детям: 17-летней, 14-летней, девятилетней девочкам, 11-летнему мальчику и пятилетним двойняшкам — алименты в 300 тысяч рублей. Погашать долг многодетный отец не спешил, тогда приставы пригласили его в районный отдел.

Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчине объяснили, если он не будет заботиться о своих детях, его ждет как административная, так и уголовная ответственность. После беседы у горе-отца неожиданно нашлись деньги. Долг в 300 тысяч рублей он полностью погасил.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, дети, долги, алименты, Сысерть, Свердловская область
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