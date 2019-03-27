Свердловчанин вернул 300 тысяч алиментов шестерым детям
09:41, 27 Март 2019
После беседы с приставами мужчина решил, что деньги лучше заплатить.
Житель Сысерти задолжал своим шестерым детям: 17-летней, 14-летней, девятилетней девочкам, 11-летнему мальчику и пятилетним двойняшкам — алименты в 300 тысяч рублей. Погашать долг многодетный отец не спешил, тогда приставы пригласили его в районный отдел.
Как рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, мужчине объяснили, если он не будет заботиться о своих детях, его ждет как административная, так и уголовная ответственность. После беседы у горе-отца неожиданно нашлись деньги. Долг в 300 тысяч рублей он полностью погасил.
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