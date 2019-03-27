Свердловчане заставили власть увидеть ледяную кашу на тротуаре

Жители Серова написали открытое письмо главе округа Василию Сизикову с жалобами нечищеные тротуары. С первой оттепелью все дорожки затопило. Чтобы пробраться через ледяную кашу жителям приходится цепляться за металлические ограждения. Пройти до садика , расположенного на улице Карла Маркса , невозможно не промочив ноги.

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Весна постепенно приходит и в Екатеринбург. Мэр Александр Высокинский поручил расчистить дорожки уже к концу марта. Однако во время объезда оказалось , что проблемы с уборкой есть на окраинах города. ЕТВ сделал атмосферный клип про оттепель в городе.

, — цитирует письмо газетаГлобус».