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Свердловчане заставили власть увидеть ледяную кашу на тротуаре

12:50, 27 Март 2019
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Фото: газета «Глобус»
Жители Серова требуют откачать воду с дорожек.
Жители Серова написали открытое письмо главе округа Василию Сизикову с жалобами нечищеные тротуары. С первой оттепелью все дорожки затопило. Чтобы пробраться через ледяную кашу жителям приходится цепляться за металлические ограждения. Пройти до садика, расположенного на улице Карла Маркса, невозможно не промочив ноги.

«Просим вас организовать работу по снятию образовавшегося ледяного слоя с асфальта и отведения воды с указанной территории», — цитирует письмо газета «Глобус».

Весна постепенно приходит и в Екатеринбург. Мэр Александр Высокинский поручил расчистить дорожки уже к концу марта. Однако во время объезда оказалось, что проблемы с уборкой есть на окраинах города. ЕТВ сделал атмосферный клип про оттепель в городе.
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Видео: ЕТВ

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , весна, уборка снега
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