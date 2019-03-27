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«Он реально мучается»: Шипулин — о крахе Фуркада

16:10, 27 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
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Биатлонист Антон Шипулин прокомментировал выступление Мартена Фуркада в завершившемся сезоне. Французский спортсмен занял 12-е место в зачете Кубка мира и остался без медалей на чемпионате в Эстерсунде. По словам Шипулина, Фуркад впервые отказался от борьбы на финише. Но он не знает, что повлияло на итоги спортсмена: подготовка или мотивация.

«Мне его очень жалко. Он реально мучается. Прежде я никогда не видел, чтобы Фуркад так сдавался. Остается последний подъем, до финиша 300-400 м, а он на этом участке отдает медаль», — цитирует Шипулина Sports.ru.

Шипулин уверен, что Фуркад попытается взять реванш в следующем сезоне. «Самолюбие у него есть», — считает уралец. Сам Шипулин после своего комментаторского дебюта всерьез занялся политикой. В Серове он официально объявил о своем участии в праймериз «Единой России» на довыборы в Гордуму.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, комментатор, биатлон, спорт, Екатеринбург, Антон Шипулин
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