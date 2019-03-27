На Вторчермет согнали военную технику со всего ЦВО

На Вторчермете прошла первая репетиция парада Победы. В коробке участвуют сто единиц техники , собранных во всему военному округу: от Иркуцка до Саратова. Пока что машинисты просто должны почувствовать , как ехать по асфальту. Погода не имеет значения , сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Беглов. Машины едут со скоростью 10 километров в час , как это будет на Параде. Первой традиционно пойдет военная техника.



