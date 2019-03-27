На Вторчермет согнали военную технику со всего ЦВО
15:26, 27 Март 2019
В Екатеринбурге прошла первая репетиция парада Победы.
На Вторчермете прошла первая репетиция парада Победы. В коробке участвуют сто единиц техники, собранных во всему военному округу: от Иркуцка до Саратова. Пока что машинисты просто должны почувствовать, как ехать по асфальту. Погода не имеет значения, сообщил начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Беглов. Машины едут со скоростью 10 километров в час, как это будет на Параде. Первой традиционно пойдет военная техника.
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Видео: ЕТВ
Следующие репетиции на Вторчермете пройдут 3, 10, 17, 24 апреля. Техника будет ездить по 2-1 Новосибирской, Зенитчиков, Патриса Лумумбы и Эскадронной. Смотрите перекрытия на карте. Полное расписание перекрытий ищите здесь.
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