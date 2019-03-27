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Куйвашев расскажет Путину про Универсиаду в Екатеринбурге

14:13, 27 Март 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Губернатор воспользуется моментом во время заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Губернатор Евгений Куйвашев поучаствует в заседание совета по развитию физической культуры и спорта, которое проведет президент Владимир Путин. Встреча пройдет в олимпийском центре синхронного плавания Анастасии Давыдовой сегодня, 27 марта. Планируется, что в рамках заседания губернатор представит заявку Екатеринбурга на Универсиаду в 2023 году, сообщили в департаменте информполитики региона.

«По предварительным данным, участниками Универсиады в Екатеринбурге могут стать представители 150 государств. Мы рассчитываем, что в Свердловскую область в период соревнований приедут более 200 тысяч человек из России и стран зарубежья», — сообщил Евгений Куйвашев.

В программу соревнований Всемирной летней Универсиады 2023 года планируется включить 15 обязательных видов спорта. По словам губернатора, город предложит расширить ее и провести дополнительные турниры по боксу и самбо. Деревню Универсиады предварительно планируют разместить на ВИЗе-правобережном. Город, который примет соревнования в 2023 году, официально выберут в июле 2019 года.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, президент РФ, спорт, Универсиада, губернатор, Екатеринбург, Владимир Путин, Евгений Куйвашев
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