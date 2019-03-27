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Из Кольцово запустят рейсы в Саранск и Архангельск

12:05, 27 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Самолеты будут летать в оба города с апреля.

Авиакомпания «РусЛайн» запускает рейсы из Екатеринбурга в Саранск и Архангельск. Самолеты в Саранск начнут летать с 4 апреля два раза в неделю: по четвергам и субботам. Отправление из уральской столицы в 19:20 по местному времени, сообщили ЕТВ в пресс-службе Кольцово.

Полеты в Архангельск стартуют 1 апреля. «РусЛайн» будет перевозить пассажиров туда по понедельникам, средам и пятницам утром в 07:50 по времени Екатеринбурга. Во время полета предусмотрена промежуточная посадка в Нарьян-Маре.

Кроме того, число рейсов в Казань увеличится до шести раз в неделю. С 31 марта улететь в столицу Татарстана можно будет по понедельникам, пятницам и воскресеньям в 21:55, по вторникам, средам и четвергам — в 21:10. Время в пути составит полтора часа.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Архангельск, Саранск, рейсы, Кольцово, Екатеринбург
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