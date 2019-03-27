«Искупление грехов». Шансонье Новиков воспел храм святой Екатерины

Шансонье Александр Новиков написал песню , посвященную храму святой Екатерины. Бард также заявил , что сторонников строительства собора гораздо больше , чем противников. По его словам , сложившаяся ситуация напоминает противостояние вокруг Храма-на-крови. « Храм построен и ни у кого сегодня в мыслях нет противиться этому или охаивать», — говорит Новиков. Шансонье добавил , что был на молебне 17 марта.