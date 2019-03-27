«Искупление грехов». Шансонье Новиков воспел храм святой Екатерины
19:07, 27 Март 2019
Музыкант высказался за строительство собора.
Шансонье Александр Новиков написал песню, посвященную храму святой Екатерины. Бард также заявил, что сторонников строительства собора гораздо больше, чем противников. По его словам, сложившаяся ситуация напоминает противостояние вокруг Храма-на-крови. «Храм построен и ни у кого сегодня в мыслях нет противиться этому или охаивать», — говорит Новиков. Шансонье добавил, что был на молебне 17 марта.
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В этом бессмысленном противостоянии меньшинство, вероятно, забыло, что строительство этого храма — есть искупление грехов наших послереволюционных предков. Заблудившихся, запутавшихся. Уничтоживших храм, заложенный в год основания города, давший ему имя и божье провидение.
По словам Новикова, песню уже услышал екатеринбургский митрополит Кирилл. Он прочел ее в виде стиха сразу после молебна, который прошел на месте строительства храма.
«Владыко растрогался, попросил подписать текст стихотворения с пожеланием и благословил», — заявил бард.
Александр Новиков — не единственный из медийных персон, кто поддерживает строительство храма святой Екатерины. Ранее «за» высказались актер Сергей Безруков и музыкант Вячеслав Бутусов. Первый даже приехал на молебен, который прошел в сквере у театра драмы. На этом месте летом 2019 года планируют начать строительство.
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