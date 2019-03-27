«Город умирает»: жители Нижнего Тагила попросили вернуть мэра Носова
17:09, 27 Март 2019
Активисты недовольны ремонтом дорог при Владиславе Пинаеве.
Жители Нижнего Тагила организовали сбор подписей за отставку мэра Владислава Пинаева. Ссылку на петицию разместили в группе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Активисты недовольны ремонтом дорог, освещением и приемкой проектов. «Пинаев не справляется со своими должностными обязанностями и город „умирает“ на глазах».
Новому мэру также припомнили митинги против мусорной реформы. По словам недовольных, он не вышел, чтобы пообщаться с жителями во время пикета. Хотя Пинаев и вступил в борьбу с оператором «Рифей», который установил самый высокий тариф на вывоз мусора.
«Просим вернуть предыдущего мэра Сергея Носова в Нижний Тагил на пост главы города!», — закончили свой призыв активисты.
Сергей Носов руководил Нижним Тагилом с 2012 года. Через пять лет его переизбрали на второй срок, но в 2018 году президент Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности Магаданской области. Он перебрался на Колыму и после выборов возглавил регион.
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