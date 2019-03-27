«Город умирает»: жители Нижнего Тагила попросили вернуть мэра Носова

Жители Нижнего Тагила организовали сбор подписей за отставку мэра Владислава Пинаева. Ссылку на петицию разместили в группе « ЧП Нижний Тагил» в соцсети « ВКонтакте». Активисты недовольны ремонтом дорог , освещением и приемкой проектов. « Пинаев не справляется со своими должностными обязанностями и город „ умирает“ на глазах».





Новому мэру также припомнили митинги против мусорной реформы. По словам недовольных , он не вышел , чтобы пообщаться с жителями во время пикета. Хотя Пинаев и вступил в борьбу с оператором « Рифей», который установил самый высокий тариф на вывоз мусора.





« Просим вернуть предыдущего мэра Сергея Носова в Нижний Тагил на пост главы города!», — закончили свой призыв активисты.





