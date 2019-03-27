Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбуржец запустил систему видеонаблюдения в школах

11:39, 27 Март 2019
camera-1674614_960_720.jpg
Фото: pixabay
Леонид Старков, который ранее предлагал установить камеры в Зеленой роще, создал новый проект «Младший брат».

Екатеринбуржец Леонид Старков запустил проект «Младший брат». «Его суть в том, что наша компания дарит школам и детским садам систему видеонаблюдения под ключ“. С каждого выполненного проекта мы откладываем одну камеру и когда они накапливаются в нужном количестве — устанавливаем их в школу», — написал Леонид на странице в Facebook.

Систему видеонаблюдения установили в школе № 43 в Екатеринбурге. По словам Старкова, польза очевидна. Здесь и самоконтроль учителей, и безопасность детей, и разбор каких-либо инцидентов.

Грустный праздник
ЕТВ препарирует планы мэрии на 300-летие Екатеринбурга и находит удивительное и невероятное.

Сейчас екатеринбуржец просит, чтобы горожане рассказали, в каких детских садах и школах нужно установить камеры, и скинули контакты человека, с которым можно пообщаться на эту тему.

Напомним, ранее Леонид Старков предлагал установить видеонаблюдение в Зеленой роще. Мэрия поддержала идею уральца, но затем выяснилось, что активисты не смогут проложить кабели для камер по трассам освещения. Чтобы их сделать, придется копать ямы. В итоге весь парк окажется в них.

Земли под храм святой Екатерины сдадут в аренду за 3,5 миллиона
Аукцион состоится 14 апреля. 
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржец запустил систему видеонаблюдения в школах»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, дети, камера, видеонаблюдение, школа, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ. Как записать ребенка в первый класс
Полезняк
Полезняк на ЕТВ. Как записать ребенка в первый класс
В ночь на 1 февраля родители массово заходят на сайт госуслуг, а с утра перемещаются в МФЦ. Читайте, как сберечь нервы и без проблем отправить ребенка в школу.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
28 марта в 12:30
С Елена Чекалова
Питание школьника: вкусно или полезно
27 марта в 19:30
С Яков Можаев, Лена Новикова
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
Общество
Деньги VS цветы жизни. Нужны ли букеты уральским учителям?
ЕТВ узнал мнение всех, на ком отразилась цветочная благотворительность.