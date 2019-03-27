Екатеринбуржец запустил систему видеонаблюдения в школах

Екатеринбуржец Леонид Старков запустил проект «Младший брат». «Его суть в том, что наша компания дарит школам и детским садам систему видеонаблюдения „под ключ“. С каждого выполненного проекта мы откладываем одну камеру и когда они накапливаются в нужном количестве — устанавливаем их в школу», — написал Леонид на странице в Facebook.

Систему видеонаблюдения установили в школе № 43 в Екатеринбурге. По словам Старкова, польза очевидна. Здесь и самоконтроль учителей, и безопасность детей, и разбор каких-либо инцидентов.