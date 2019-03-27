Екатеринбуржцы отсудили у туроператора 200 тысяч за дешевый отель

Семья из Екатеринбурга купила путевку в Доминикану у туроператора « Рой Тур», чтобы встретить там новый 2018 год. Заселиться они планировали в номере люкс отеля The Level Grand Suite. Но шиковать на берегу Атлантического океана в компании ребенка у них не получилось: семью заселили в гостиницу другого класса , да еще и в обычный семейный номер. Хотя за отдых они заплатили 940 тысяч рублей , сообщили в пресс-службе областного суда.





Вернувшись в Екатеринбург , пара направила претензию туроператору , требуя возместить разницу в стоимости туров. « Рой Тур» молчал , поэтому семья обратилась в суд. Они потребовали вернуть 280 тысяч убытков , неустойку в 470 тысяч , компенсацию морального вреда в 450 тысяч рублей и 25 тысяч на услуги представителя. Кировский суд снизил размер компенсации до 53 тысяч на каждого. Пара также получит по 20 тысяч за моральный ущерб и сумму штрафа на такую же сумму. Всего получилось 220 тысяч рублей. Семья попыталась обжаловать решение , но причин для этого не нашли.



