Екатеринбуржцы отсудили у туроператора 200 тысяч за дешевый отель
13:19, 27 Март 2019
Семья запатила за номер люкс, но им подсунули обычные апартаменты.
Семья из Екатеринбурга купила путевку в Доминикану у туроператора «Рой Тур», чтобы встретить там новый 2018 год. Заселиться они планировали в номере люкс отеля The Level Grand Suite. Но шиковать на берегу Атлантического океана в компании ребенка у них не получилось: семью заселили в гостиницу другого класса, да еще и в обычный семейный номер. Хотя за отдых они заплатили 940 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного суда.
Вернувшись в Екатеринбург, пара направила претензию туроператору, требуя возместить разницу в стоимости туров. «Рой Тур» молчал, поэтому семья обратилась в суд. Они потребовали вернуть 280 тысяч убытков, неустойку в 470 тысяч, компенсацию морального вреда в 450 тысяч рублей и 25 тысяч на услуги представителя. Кировский суд снизил размер компенсации до 53 тысяч на каждого. Пара также получит по 20 тысяч за моральный ущерб и сумму штрафа на такую же сумму. Всего получилось 220 тысяч рублей. Семья попыталась обжаловать решение, но причин для этого не нашли.
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