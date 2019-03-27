Аналитики сравнили стоимость иномарок и жилья в Екатеринбурге

Аналитики N1.RU сравнили стоимость иномарок и жилья в Екатеринбурге. За основу эксперты взяли премиальные марки Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Land Rover, Audi, Volvo, Porsche и Infiniti, популярные среди россиян в 2018 году. Так, по цене BMW 5 Series (520i), стоимость которого выросла на 6% за год и составила 3,2 миллиона, можно купить однушку на ВИЗе и Юго-Западе (цена таких квартир поднялась на 4,4 и 7,4%).

За 2,7 миллиона рублей — столько стоит Lexus ES 250 (Comfort) — вы приобретете однокомнатное жилье в Академическом. За семь миллионов рублей екатеринбуржцы найдут трешку в районе Автовокзала. Столько же сейчас стоит Porsche Cayenne.

За год стоимость одного квадратного метра жилья выросла на 4,6 тысячи рублей. Это пропорционально тому, как подорожали машины премиум-класса. Для сравнения: по цене BMW 5 Series (520i) в 2019 году можно приобрести те же 42 квадрата жилья, что и в 2018-м. «Раньше престижные иномарки дорожали активнее, чем екатерибуржская недвижимость. Однако, несмотря на сопоставимые цены, необходимые на приобретения этих двух видов имущества, автомобили после приобретения в собственность дешевеют быстрее», — говорит руководитель N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.