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Высокинский утвердил план изгнания киосков из центра Екатеринбурга

18:59, 26 Март 2019
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Фото: ЕТВ
«Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек.

Мэр Александр Высокинский утвердил концепцию изгнания киосков из центра Екатеринбурга. Согласно плану, уже к 2023 городу в пределах первого транспортного кольца останется только тысяча ларьков из внесенных в схему 2,3 тысячи. «Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переместиться в отдаленные районы. По мнению мэрии, это сделает торговлю «цивилизованной» и не позволит палаткам портить внешний вид улиц. Переселение киосков включили в план по подготовке к 300-летию Екатеринбургу.

На конечных остановках общественного транспорта должны сохраниться киоски «Роспечати», павильоны с цветами, мороженым и шиномонтажки. График переезда всех киосков районные администрации должны разработать до конца апреля. В Екатеринбурге остается еще 987 киосков, размещенных на частной земле или поставленных незаконно. Депутаты предлагали раскатать их эскалаторами. ЕТВ разбирался, что ждет Екатеринбург без киосков, читайте здесь.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, 300-летие , мэрия, торговля, павильоны, киоски, Екатеринбург, Александр Высокинский
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