В Екатеринбурге спрос на противоугонку вырос на 11% за год

Екатеринбургские водители стали чаще задумываться о безопасности своих автомобилей. За год спрос на противоугонные системы в уральской столице вырос на 11%, посчитали аналитики Avito. Больше других россиян о противоугонках беспокоятся жители Самары, Иркутска и Уфы. В этих городах спрос увеличился на 55, 46 и 44%.

Для защиты автомобилей в 91% случаев екатеринбуржцы используют сигнализации. На втором месте по популярности — механические блокираторы (4%), на третьем и четвертом — иммобилайзеры (3%) и спутниковые системы (2%).

Средняя стоимость автосигнализаций в Екатеринбурге составила 3 286 рублей, иммобилайзеров — 2712 рублей, механических блокираторов — 2604 рубля. Самыми дорогими оказались спутниковые системы. В уральской столице их можно найти за 5974 рублей.