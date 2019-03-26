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В Екатеринбурге спрос на противоугонку вырос на 11% за год

13:52, 26 Март 2019
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Фото: pixabay
Большинство водителей выбирает автосигнализации.

Екатеринбургские водители стали чаще задумываться о безопасности своих автомобилей. За год спрос на противоугонные системы в уральской столице вырос на 11%, посчитали аналитики Avito. Больше других россиян о противоугонках беспокоятся жители Самары, Иркутска и Уфы. В этих городах спрос увеличился на 55, 46 и 44%.

Для защиты автомобилей в 91% случаев екатеринбуржцы используют сигнализации. На втором месте по популярности — механические блокираторы (4%), на третьем и четвертом — иммобилайзеры (3%) и спутниковые системы (2%).

Средняя стоимость автосигнализаций в Екатеринбурге составила 3 286 рублей, иммобилайзеров — 2712 рублей, механических блокираторов — 2604 рубля. Самыми дорогими оказались спутниковые системы. В уральской столице их можно найти за 5974 рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, сигнализация, противоугонка, автомобиль, аналитика, авито, Екатеринбург
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