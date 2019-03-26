Ройзман предложил Навальному навсегда отправить Рогозина на Луну

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« Дмитрий Рогозин все-таки летит на Луну. Для этого ему нужен почти триллион рублей», — написал в твиттере Навальный. « Если в один конец , предлагаю скинуться», — сострил Ройзман.



Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил политику Алексею Навальному отправить главуРоскосмоса» Дмитрия Рогозина на Луну. Ранее начальник госкорпорации заявилчто космический корабльСоюз МС» с усиленной тепловой и радиационной защитой обойдется бюджету в 400 миллионов долларовпочти один триллион рублей).