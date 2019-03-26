Ройзман предложил Навальному навсегда отправить Рогозина на Луну
15:35, 26 Март 2019
Оппозиционеры обсмеяли инициативу главы «Роскосмоса».
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил политику Алексею Навальному отправить главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина на Луну. Ранее начальник госкорпорации заявил, что космический корабль «Союз МС» с усиленной тепловой и радиационной защитой обойдется бюджету в 400 миллионов долларов (почти один триллион рублей).
«Дмитрий Рогозин все-таки летит на Луну. Для этого ему нужен почти триллион рублей», — написал в твиттере Навальный. «Если в один конец, предлагаю скинуться», — сострил Ройзман.
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Недавно Евгений Ройзман прочитал лекцию в лондонском университете UCL Chandler. Экс-мэр Екатеринбурга рассказал об опыте политического выживания в окружении недружественных СМИ.
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