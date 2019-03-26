Полиция поймала екатеринбуржца, который «заминировал» ТРЦ «Мегаполис»

По голосу абонент был явно в неадекватном состоянии , так как в ярости даже не назвал сумму , необходимую ему для полного счастья. Рисковать жизнями работников и посетителей магазина нельзя , даже когда очевидно , что с тобой общается откровенный « ку-ку». Безопасность граждан в системе МВД всегда была и остается превыше всего. Здание экстренно покинули тогда порядка 600 человек. К счастью , опасных предметов в ходе обследования служебных помещений сыщики и саперы не обнаружили.

Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области