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Полиция поймала екатеринбуржца, который «заминировал» ТРЦ «Мегаполис»

12:32, 26 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее мужчину судили за кражу и разбой на Химмаше.

Полицейские задержали лжетеррориста, который 13 марта сообщил, что взорвет ТРЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге. Как рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка полковник Валерий Горелых, мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил, что устроит фейерверк.

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По голосу абонент был явно в неадекватном состоянии, так как в ярости даже не назвал сумму, необходимую ему для полного счастья. Рисковать жизнями работников и посетителей магазина нельзя, даже когда очевидно, что с тобой общается откровенный «ку-ку». Безопасность граждан в системе МВД всегда была и остается превыше всего. Здание экстренно покинули тогда порядка 600 человек. К счастью, опасных предметов в ходе обследования служебных помещений сыщики и саперы не обнаружили.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Задержанным оказался ранее судимый за кражу и разбой на Химмаше мужчина. Из исправительной колонии он вышел в 2010 году. Сотрудники МВД нашли подозреваемого у него дома. Когда пришли полицейские, он был пьян. Сейчас екатеринбуржец находится под подпиской о невыезде. За фейковое минирование ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург заминирован, МВД, минирование, Мегаполис, ТРЦ, Екатеринбург
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