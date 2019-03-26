Полицейский участок Екатеринбурга проверят на коррупцию из-за парковки
08:49, 26 Март 2019
На Уралмаше давно работает незаконная стоянка, но ни администрация Орджоникидзевского района, ни правоохранители не обращают на это внимание.
Екатеринбургское УМВД проверит на возможную коррупцию полицейский участок № 15, так как долгое время на его территории не может решиться вопрос о ликвидации незаконной парковки на Бакинских комиссаров, 108. Жители ближайших домов несколько лет жаловались в администрацию Орджоникидзевского района и полицию, но ситуация оставалась прежней.
В делом вмешался свердловский Антикоррупционный комитет, который отправил запрос в мэрию. Оттуда вскоре пришел ответ о том, что местные органы самоуправления не могут привлекать к ответственности владельцев незаконной парковки. Полицейские с участка № 15 же отправляли в районную администрацию представления о ликвидации парковки.
«Несмотря на то, что платная несанкционированная автопарковка работает круглосуточно, на объекте постоянно присутствуют работники, принимая от граждан оплату за услуги (оплата фиксируется в журнале, постоянно хранящемся в охранной будке), не заключая договоров хранения автомобилей, не предоставляя кассовые чеки, иные документы строгой отчетности о приеме денежных средств, в течение длительного времени сотрудники полиции не могут установить организатора автопарковки», — рассказал Председатель Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев.
Общественники заподозрили, что в ситуации может иметь место коррупция, поэтому направили материалы по парковке в ГУ МВД по Свердловской области. После этого руководство городского УМВД инициировало проверку отделения № 15.
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