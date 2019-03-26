Полицейский участок Екатеринбурга проверят на коррупцию из-за парковки

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В делом вмешался свердловский Антикоррупционный комитет , который отправил запрос в мэрию. Оттуда вскоре пришел ответ о том , что местные органы самоуправления не могут привлекать к ответственности владельцев незаконной парковки. Полицейские с участка № 15 же отправляли в районную администрацию представления о ликвидации парковки.





« Несмотря на то , что платная несанкционированная автопарковка работает круглосуточно , на объекте постоянно присутствуют работники , принимая от граждан оплату за услуги ( оплата фиксируется в журнале , постоянно хранящемся в охранной будке), не заключая договоров хранения автомобилей , не предоставляя кассовые чеки , иные документы строгой отчетности о приеме денежных средств , в течение длительного времени сотрудники полиции не могут установить организатора автопарковки», — рассказал Председатель Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонид Андреев.







Общественники заподозрили , что в ситуации может иметь место коррупция , поэтому направили материалы по парковке в ГУ МВД по Свердловской области. После этого руководство городского УМВД инициировало проверку отделения № 15.

Екатеринбургское УМВД проверит на возможную коррупцию полицейский участок № 15так как долгое время на его территории не может решиться вопрос о ликвидации незаконной парковки на Бакинских комиссаров108. Жители ближайших домов несколько лет жаловались в администрацию Орджоникидзевского района и полициюно ситуация оставалась прежней.