Погребняка оштрафовали на 250 тысяч за слова о темнокожих игроках
18:06, 26 Март 2019
Форвард «Урала» также будет условно отстранен до конца сезона.
Комитет по этике РФС наказал нападающего «Урала» Павла Погребняка за высказывание о темнокожих футболистах. Спортсмен получил штраф 250 тысяч рублей и условную дисквалификацию до конца сезона, сообщает «Спорт Экспресс». В интервью «Комсомольской правде» Погребняк высказал мнение, что темнокожий футболист, играющий за сборную России, выглядит смешно.
После неоднозначного высказывания на Погребняка обрушился шквал критики, футболисту пригрозили дисквалификацией. Президент «Урала» Григорий Иванов встал на защиту футболиста и заявил, что иностранный игрок не будет играть за Россию в полную силу.
Комментатор Василий Уткин назвал решение оштрафовать спортсмена за расизм «возмутительным», но не потому что решил встать на сторону спортсмена.
«Я приветствовал бы наказание за идиотизм. В наших краях это создало бы куда более полезный прецедент. Расизма в России нет. А идиотов выше нормы. Правильная формулировка наказания Погребняка не научила бы их задумываться — идиоты же — но хотя бы помалкивать».
Нападающим «Урала» Павел Погребняк стал в августе 2018 года. В апреле прошлого года он получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия. С того момента Павел восстанавливался от тяжелого повреждения. В середине ноября форвард начал тренироваться с «Уралом», но позже выяснилось, что до конца 2018 года он так и не выйдетна поле. Первый матч за екатеринбургскую команду Погребняк провел 2 марта: результативными действиями не отметился.
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