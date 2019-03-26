Погребняка оштрафовали на 250 тысяч за слова о темнокожих игроках

После неоднозначного высказывания на Погребняка обрушился шквал критики , футболисту пригрозили дисквалификацией. Президент « Урала» Григорий Иванов встал на защиту футболиста и заявил , что иностранный игрок не будет играть за Россию в полную силу.





Комментатор Василий Уткин назвал решение оштрафовать спортсмена за расизм « возмутительным», но не потому что решил встать на сторону спортсмена.



