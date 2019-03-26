«Напишу книгу»: депутаты гордумы услышали страшные истории Сортировки

Депутаты гордумы , входящие в комиссию по городскому хозяйству , провели день в разъездах по Железнодорожному району. Места оказались хорошо знакомы Александру Колесникову , который избирался по этому округу. В начале пути депутат решил поделиться знанием: кругом промзона , часть которой принадлежит федералам ( например , РЖД) люди здесь работают на заводах , главный бич — трудовые мигранты , а звезда — « Таганский ряд».





Представители районной администрации решили не заострять внимание на проблемах , а провести экскурс по строящимся объектам. Самый долгожданный — академия волейбола имени Карполя , под которую выделили 0,5 гектара в периметре улиц Готвальда и Машинистов. Начать строительство должны в 2019 году , а закончить — до 2023. Точные сроки пока неизвестны никому.



