«Напишу книгу»: депутаты гордумы услышали страшные истории Сортировки
17:35, 26 Март 2019
И предложили увеличить строительные полномочия районных администраций после объезда Железнодорожного района.
Депутаты гордумы, входящие в комиссию по городскому хозяйству, провели день в разъездах по Железнодорожному району. Места оказались хорошо знакомы Александру Колесникову, который избирался по этому округу. В начале пути депутат решил поделиться знанием: кругом промзона, часть которой принадлежит федералам (например, РЖД) люди здесь работают на заводах, главный бич — трудовые мигранты, а звезда — «Таганский ряд».
Представители районной администрации решили не заострять внимание на проблемах, а провести экскурс по строящимся объектам. Самый долгожданный — академия волейбола имени Карполя, под которую выделили 0,5 гектара в периметре улиц Готвальда и Машинистов. Начать строительство должны в 2019 году, а закончить — до 2023. Точные сроки пока неизвестны никому.
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По дороге к следующему объекту Александр Колесников делился страшными историями о жителях района. Вот дом, в котором живет бабушка-каннибал, чуть дальше — женщина-капель («капает у нее в голове»), а есть еще и семья извергов. Пообщавшись с представителями районных администраций депутат даже вышел на след секты.
Александр Колесников
управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»
Люди пишут жалобы, что они граждане СССР и их права нарушены. Я думал, что это единичный случай шизофрении, но оказалось не так. Пять таких случаев только у меня выявлено в районе. Это секта, секта тоталитарная. Я видел как они ведут себя в суде — люди полностью зомбированы. Вы с этим еще столкнетесь. Это расползется по всему городу…
Выслушав депутата, его коллеги сделали вывод, что в районе не хватает спортивных объектов, поэтому людям присуща любовь к алкоголю. Исправить это должны ледовая арена на улице Кимовской, реконструкция комплекса «Дельфин» и ФОК с бассейном у школы № 166. В районе предпочтение решили отдать водным видом спорта, чтобы не следовать за модой (сейчас на хоккей, а при Ельцине — на теннис).
Фото: ЕТВ
Одним из пунктов объезда стали мусорные контейнеры на Минометчиков, 26. Жители окрестных домов находили там отрубленные головы животных, которые «успели перейти в стадию разложения». «Думали, это Таганский ряд дурака валяет», — рассказал Александр Колесников. В районной администрации предположили, что так оно и есть. Ведь земельный участок выкупили под парковки, а потом превратили в склады. И там полным ходом идет торговля.
Александр Колесников почему-то вспомнил историю о резиновой квартире с мигрантами. По его словам, они часто застревают в лифтах, когда спускаются вниз с тюками одежды. Хатем перешел к истории про квартиру с алкоголиком. Соседи забарикадировали вход в его жилище, потому что он не платит за электричество. Пьющий, но находчивый мужчина стал попадать домой через окно. «Выйду на пенсию — напишу книгу», — решил депутат, подведя итог своим познаниям района.
По итогам объезда глава комиссии сделал вывод, что районным администрациям нужно дать больше полномочий в строительной сфере.
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Число функций может вырасти на треть.
Александр Колесников
управляющий УК РЭМП «Железнодорожного района»
Сейчас решения о застройке принимаются без них. Я вижу задачу в том, чтобы перераспределить полномочия в сторону районов, чтобы они участвовали в размещении объектов инфраструктуры, как это было раньше.
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