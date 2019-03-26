Музей истории Екатеринбурга выиграл миллионный грант
Музей истории Екатеринбурга выиграл грант в 1,1 миллиона рублей на исследование семейной памяти. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе учреждения, Фонд поддержки и развития филантропии оценил документальный спектакль «Бабушкин дом» и социально-психологическую игру «Семейный альбом».
Постановка «Бабушкин дом» сделана на основе истории семьи, проживающей на территории Нижне-Исетска с середины 19 века. Спектакль создавали совместно с Открытым студийным театром. В создании постановки помогли рассказы екатеринбурженки Ирины Буровой о прабабушке Юлии Фетисовой, которая передала внучке историю рода.
Суть социально-психологической игры «Семейный альбом» состоит в том, чтобы пробудить в екатеринбуржцах интерес к прошлому и заставить ассоциировать себя со своими предками. Участники делятся важными фактами из жизни своих ныне живущих и умерших родственников. Отправной точкой служат старые фотографии членов семьи. Игру курируют режиссер ОСТ Ирина Лядова и психолог Татьяна Третникова.
Кроме того, лауреатами премии губернатора Свердловской области стали два авторских коллектива музея за проект «Один человек — это уже много: репрессии в Свердловской области 1930-х годов в частных воспоминаниях репрессированных и их семей» и путеводитель «Уралмаш: улицы, истории, лица».