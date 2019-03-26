Музей истории Екатеринбурга выиграл миллионный грант

Музей истории Екатеринбурга выиграл грант в 1,1 миллиона рублей на исследование семейной памяти. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе учреждения, Фонд поддержки и развития филантропии оценил документальный спектакль «Бабушкин дом» и социально-психологическую игру «Семейный альбом».

Постановка «Бабушкин дом» сделана на основе истории семьи, проживающей на территории Нижне-Исетска с середины 19 века. Спектакль создавали совместно с Открытым студийным театром. В создании постановки помогли рассказы екатеринбурженки Ирины Буровой о прабабушке Юлии Фетисовой, которая передала внучке историю рода.