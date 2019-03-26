Кольцовские таможенники забрали у пассажира 9 килограммов пластырей
10:54, 26 Март 2019
Мужчина заявил, что привез посылку на 1,8 миллиона рублей по просьбе грузинских друзей.
Кольцовские таможенники изъяли у пассажира коробку с пластырями весом в девять килограммов. Мужчина пытался пронести ее через «зеленый коридор», но не остался незамеченным. Во время досмотра таможенники обнаружили 400 рассасывающихся пластырей для остановки кровотечения стоимостью 1,8 миллиона рублей.
Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, мужчина заявил, что привез их по просьбе грузинских друзей для дистрибьютора медпрепаратов. За такую дружбу пассажиру грозит штраф и полная конфискация товара.
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