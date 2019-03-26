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Екатеринбурженке выплатят 61 тысячу за шифер, упавший на ее автомобиль

13:23, 26 Март 2019
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Фото: pixabay
Строительный материал повредил машину около дома на Расточной.

Екатеринбурженка отсудила у коммунальщиков 61,7 тысячи рублей за поврежденный автомобиль. В мае 2018 года на ее машину упал шифер с дома на Расточной. Эксперты оценили ремонт четырехколесного друга в 45,5 тысячи рублей.

Женщина подала на коммунальщиков иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Она потребовала возместить материальный ущерб, траты на эксперта, оплату услуг юриста и госпошлину. Суд удовлетворил иск частично и потребовал вернуть екатеринбурженке 61,7 тысячи рублей.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, ответчик не согласился с решением и подал апелляцию. Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района» утверждала, что шифер упал из-за ветра, который в день происшествия был 25 метров в секунду. В Уральском гидрометцентре уточнили, что скорость ветра была меньше. Свердловский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, компенсация, крыша, Областной суд, автомобиль, Свердловская область , Екатеринбург
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