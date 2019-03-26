Екатеринбурженке выплатят 61 тысячу за шифер, упавший на ее автомобиль

Екатеринбурженка отсудила у коммунальщиков 61,7 тысячи рублей за поврежденный автомобиль. В мае 2018 года на ее машину упал шифер с дома на Расточной. Эксперты оценили ремонт четырехколесного друга в 45,5 тысячи рублей.

Женщина подала на коммунальщиков иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Она потребовала возместить материальный ущерб, траты на эксперта, оплату услуг юриста и госпошлину. Суд удовлетворил иск частично и потребовал вернуть екатеринбурженке 61,7 тысячи рублей.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда, ответчик не согласился с решением и подал апелляцию. Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района» утверждала, что шифер упал из-за ветра, который в день происшествия был 25 метров в секунду. В Уральском гидрометцентре уточнили, что скорость ветра была меньше. Свердловский областной суд оставил в силе решение первой инстанции.