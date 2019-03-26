Екатеринбурженке вернули ребенка, которого забрал у нее экс-супруг

Приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга вернули местной жительнице ее ребенка. Женщина пожаловалась в УФССП, что несколько дней не видела малыша. Оказалось, его забрал экс-супруг, который не собирался возвращать ребенка матери.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, где живет мужчина, и пришли к нему в гости. Сначала отец ребенка не хотел пускать приставов в квартиру, но, когда бывшему мужу объяснили, какое наказание его ждет, он открыл дверь, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Теперь малыш находится рядом с мамой.