Екатеринбурженке вернули ребенка, которого забрал у нее экс-супруг
09:46, 26 Март 2019
Женщина сообщила, что не видела малыша несколько дней.
Приставы Чкаловского районного отдела Екатеринбурга вернули местной жительнице ее ребенка. Женщина пожаловалась в УФССП, что несколько дней не видела малыша. Оказалось, его забрал экс-супруг, который не собирался возвращать ребенка матери.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, где живет мужчина, и пришли к нему в гости. Сначала отец ребенка не хотел пускать приставов в квартиру, но, когда бывшему мужу объяснили, какое наказание его ждет, он открыл дверь, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Теперь малыш находится рядом с мамой.
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