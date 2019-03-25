Вице-мэра Екатеринбурга возмутила уборка дорог на окраинах

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил районным администрациям исправить ситуацию с уборкой второстепенных дорог до конца марта. Подрядчики также должны убрать наледь на пешеходных дрожках и переходах. В отсутствие главы, объезд провел вице-мэр Алексей Бубнов. Он увидел, что на дорогах третьей категории образовался опасный снежный накат, который мешает проезду автомобилей экстренных служб.

Ранее весенний рейд по уборке снега провел сам Александр Высокинский. Он пригрозил чиновникам увольнением и пообещал составить рейтинг заснеженных районов. Сейчас все занимаются составлением карты, на которой обозначены владельцы сугробов. Их планируют оштрафовать.