В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы
10:06, 25 Март 2019
Две ледовые дороги уже признали опасными.
В Свердловской области начали закрывать ледовые переправы. Опасными уже признали проезд на реке Туре у села Усть-Неинское и села Макуй. В местах заезда поставили запрещающие знаки и зачернили лед, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. В регионе продолжают работать 16 ледовых переправ. Их должны закрыть в ближайшее время.
На федеральных трассах УрФО уже начали готовиться к паводкам. С 1 апреля у опасных участков организуют круглосуточное дежурство, сообщили в «Уралуправтодоре». Возможные схемы объездов уже согласовали. Подрядчики закотовили 96 кубметров пилометариалов и 38 кубометров песка, чтобы не дать воде подойти слишком близко.
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