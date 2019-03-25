Свердловскую обувную компанию оштрафовали за сапоги без маркировки

Роспотребнадзор нашел в детском магазине Татарстана сапожки без маркировки. Было неясно в какой стране их изготовили, из чего они состоят и как за ними ухаживать. Сотрудники ведомства составили протокол о нарушении регламента таможенного союза. Оказалось, что сапоги производит компания «Леопард», которая базируется в поселке Атиг Нижнесергинского района. На складе нашли другие пары обуви, расфасованные по коробкам. На этикетках также не было никакой информации, сообщили в пресс-службе областного суда.

За продажу продукции без маркировки Первоуральский суд назначил компании штраф в 50 тысяч рублей. Свердловский областной суд, выступавший представителем «Леопарда», просил прекратить производство по делу, но апелляционная инстанция не нашла оснований для этого.