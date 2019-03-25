Стать дизайнерами мечтают 40% свердловчан, интересующихся искусством
11:50, 25 Март 2019
За одну вакансию борются по шесть человек.
Жители Свердловской области считают 2019 год сложным для работников культурной сферы. На каждую вакансию претендуют сразу шесть человек. Большинство уральцев ищут работу по направлениям дизайн и живопись. На них приходится 39% резюме. На втором месте — работа фотографом, на третьем — журналистом, выяснили аналитики HeadHunter. Далее идут литераторы, модельеры и музыканты.
Высшее образование в этой сфере есть у 72% соискателей, а опыт работы — у 44%. Половина тех, кто нашел работу, трудятся на дому. Но это даже считают преимуществом: экономия денег и времени на дорогу.
Реальная Пермь
Как «Реальные пацаны» на ТНТ вернули уральскому городу первенство в соперничестве с Екатеринбургом.
Новое и интересное
Естория. Серые кардиналы со швабрами и метлами
Городские истории
Почему мужчинам не место в охране? Зачем дворнику хотят дать грамоту с Лениным? Какие книги читает гардеробщица Белинки? Об этом герои рассказали ЕТВ.
Юлия Макарова. «Моя первая большая роль!».
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал