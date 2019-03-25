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Стать дизайнерами мечтают 40% свердловчан, интересующихся искусством

11:50, 25 Март 2019
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Фото: pixabay
За одну вакансию борются по шесть человек.

Жители Свердловской области считают 2019 год сложным для работников культурной сферы. На каждую вакансию претендуют сразу шесть человек. Большинство уральцев ищут работу по направлениям дизайн и живопись. На них приходится 39% резюме. На втором месте — работа фотографом, на третьем — журналистом, выяснили аналитики HeadHunter. Далее идут литераторы, модельеры и музыканты.

Высшее образование в этой сфере есть у 72% соискателей, а опыт работы — у 44%. Половина тех, кто нашел работу, трудятся на дому. Но это даже считают преимуществом: экономия денег и времени на дорогу.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, работа, зарплата, карьера, профессия, Свердловская область , Екатеринбург
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