Стать дизайнерами мечтают 40% свердловчан, интересующихся искусством

Жители Свердловской области считают 2019 год сложным для работников культурной сферы. На каждую вакансию претендуют сразу шесть человек. Большинство уральцев ищут работу по направлениям дизайн и живопись. На них приходится 39% резюме. На втором месте — работа фотографом, на третьем — журналистом, выяснили аналитики HeadHunter. Далее идут литераторы, модельеры и музыканты.

Высшее образование в этой сфере есть у 72% соискателей, а опыт работы — у 44%. Половина тех, кто нашел работу, трудятся на дому. Но это даже считают преимуществом: экономия денег и времени на дорогу.