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Космонавт Сергей Прокопьев расскажет жителям Екатеринбурга про МКС

09:17, 25 Март 2019
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Фото: видео Роскосмоса
Командир корабля «Союз МС-09» проведет встречу в родном городе.
Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, который провел в космосе 197 дней, встретится с жителями родного города. Он расскажет о своей работе на МКС и выходе в открытый космос. Встреча пройдет в кинотеатре «Салют» 29 марта в 19:00. После разговора Сергей Прокопьев устроит автограф-сессию.

Сергей Прокопьев отправился в космос 6 июня с космодрома Байконур. О своей миссии он подробно рассказывал в официальном паблике во «ВКонтакте». За время миссии Прокопьев успел несколько раз выйти в отрытый космос, а последняя вылазка продолжалась почти восемь часов. В космосе о успел проголосовать за имя Кольцово, поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО и устроить карнавал.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, космос, космонавт, Екатеринбург
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