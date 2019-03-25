Космонавт Сергей Прокопьев расскажет жителям Екатеринбурга про МКС
09:17, 25 Март 2019
Командир корабля «Союз МС-09» проведет встречу в родном городе.
Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев, который провел в космосе 197 дней, встретится с жителями родного города. Он расскажет о своей работе на МКС и выходе в открытый космос. Встреча пройдет в кинотеатре «Салют» 29 марта в 19:00. После разговора Сергей Прокопьев устроит автограф-сессию.
Сергей Прокопьев отправился в космос 6 июня с космодрома Байконур. О своей миссии он подробно рассказывал в официальном паблике во «ВКонтакте». За время миссии Прокопьев успел несколько раз выйти в отрытый космос, а последняя вылазка продолжалась почти восемь часов. В космосе о успел проголосовать за имя Кольцово, поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО и устроить карнавал.
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