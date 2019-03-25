Космонавт Сергей Прокопьев расскажет жителям Екатеринбурга про МКС

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев , который провел в космосе 197 дней , встретится с жителями родного города. Он расскажет о своей работе на МКС и выходе в открытый космос. Встреча пройдет в кинотеатре « Салют» 29 марта в 19:00. После разговора Сергей Прокопьев устроит автограф-сессию.



