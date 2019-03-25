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Екатеринбуржцы впервые проведут фестиваль «Гастроном» без пластика

14:36, 25 Март 2019
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Фото: группа фестиваля / vk.com/gastronomfest
Организаторы мероприятия решили отказаться от одноразовой посуды и обратить внимание на защиту окружающей среды.

Фестиваль «Гастроном» впервые пройдет в Екатеринбурге под лозунгом «Без пластика». Идею отказаться от одноразовой посуды поддержали не только организаторы, но и участники мероприятия. Создатели фестиваля Екатерина Шихова, Мария Швецова и Екатерина Кейльман говорят, что проблема загрязнения окружающей среды активно поднимается в СМИ, но идея защиты окружающей среды не становится массовой.

«Своей позицией мы хотим показать аудитории: отказаться от пластика нужно и можно. Конечно, проще закупить одноразовую посуду и не думать о последствиях. Но мы выбираем путь осознанного потребления и вместе с гастрономической культурой начнем развивать и культуру потребления», — добавили организаторы.

На фестивале «Гастроном», который пройдет 3 августа, посетители смогут купить модные сумки для продуктов, которые заменят полиэтиленовые пакеты, и многоразовые бутылки для напитков. Кроме того, агентство событий Dream Team и концертный холдинг Tele-Club Group выпустят продукцию Zero waste [ноль отходов — прим. ЕТВ]. Программу мероприятия анонсируют позднее, сообщили ЕТВ в пресс-службе Tele-club.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, фестиваль, еда, Гастроном, экология, Екатеринбург
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