Депутаты предложили Куйвашеву дополнить план к 300-летию Екатеринбурга

Свердловские депутаты встретились с главой региона Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Они предложили включить в список еще 21 пункт. Как рассказал ЕТВ депутат Госдумы Андрей Альшевских, в перечень вошли строительство школ, детской и взрослой больницы в Академическом, транспортных развязок, работа с долгостроем у ГКБ № 40, обновление транспорта в Екатеринбурге. Стоимость этих мероприятий составила 43 миллиарда рублей.

Кроме того, депутаты предложили губернатору обсудить свое участие в решении вопросов с профильными федеральными министрами. В частности, это относится к привлечению денег из федерального бюджета.

Напомним, на подготовку Екатеринбурга к юбилею хотят потратить 240 миллиардов рублей. В план включили строительство 12 станций метро, центра «Эрмитаж-Урал», волейбольной академии, центра хореографии, благоустройство ЦПКиО, Шарташского лесопарка, Литературного квартала, сквера у Оперного театра, набережной Исети. Запросы Высокинского уже возмутили сенатора Аркадия Чернецкого.