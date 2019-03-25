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Депутаты предложили Куйвашеву дополнить план к 300-летию Екатеринбурга

18:03, 25 Март 2019
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Фото: ЕТВ
В список вошли строительство взрослой и детской больницы в Академическом, дорог, обновление общественного транспорта.

Свердловские депутаты встретились с главой региона Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Они предложили включить в список еще 21 пункт. Как рассказал ЕТВ депутат Госдумы Андрей Альшевских, в перечень вошли строительство школ, детской и взрослой больницы в Академическом, транспортных развязок, работа с долгостроем у ГКБ № 40, обновление транспорта в Екатеринбурге. Стоимость этих мероприятий составила 43 миллиарда рублей.

Кроме того, депутаты предложили губернатору обсудить свое участие в решении вопросов с профильными федеральными министрами. В частности, это относится к привлечению денег из федерального бюджета.

Напомним, на подготовку Екатеринбурга к юбилею хотят потратить 240 миллиардов рублей. В план включили строительство 12 станций метро, центра «Эрмитаж-Урал», волейбольной академии, центра хореографии, благоустройство ЦПКиО, Шарташского лесопарка, Литературного квартала, сквера у Оперного театра, набережной Исети. Запросы Высокинского уже возмутили сенатора Аркадия Чернецкого.

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Прослеживается тенденция: проси больше, а дадут как раз столько, сколько нужно. Тут может сработать наоборот — если просят так много, значит можно не давать. Мелькает мысль и о коррупциогенной составляющей.

Аркадий Чернецкий
сенатор Совета Федерации

Депутат Альшевских оценил требуемую сумму по-другому. Он сказал, что это еще не окончательный вариант, и все будет меняться.

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Сумма предварительная, и это далеко не последний перечень. Какие-то мероприятия будут исчезать из плана, какие-то появляться. Возьмем, допустим, строительство метро. Чтобы получить деньги на него, нужно подготовить документы, проект, пройти госэкспертизу. Возможно, не для всех мероприятий успеют собрать пакет документов.

Андрей Альшевских
депутат Государственной думы
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев тоже высказался о встрече с депутатами. В Instagram он написал, что попросил каждого депутата выбрать проект и заняться его продвижением. «Одна из больших идей — создать на берегу Верх-Исетского пруда новое ядро развития города. В этом районе должны быть деловые, финансовые, административные, культурные, спортивные объекты», — добавил глава региона.
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Сегодня встречался с депутатами Госдумы, представляющими в нижней палате парламента Свердловскую область. Повод для разговора — подготовка к 300-летию Екатеринбурга.Нужна помощь депутатов как лоббистов: привлекать средства из федерального бюджета, помогать «затаскивать» в Екатеринбург новые международные и спортивные мероприятия, продвигать конкретные городские проекты. Попросил каждого депутата выбрать себе из программы один проект и персонально заняться его продвижением. Одна из больших идей — создать на берегу Верх-Исетского пруда новое ядро развития города. В этом районе должны быть деловые, финансовые, административные, культурные, спортивные объекты. Есть много других интересных инициатив и планов. Наша задача — к 300-летию превратить Екатеринбург в один из самых комфортных, экологичных, современных и удобных городов. Тут должно быть хорошо и местным жителям, и гостям, и бизнесу — всем.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, 300-летие , юбилей, благоустройство, план, Андрей Альшевских
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