Депутаты предложили Куйвашеву дополнить план к 300-летию Екатеринбурга
Свердловские депутаты встретились с главой региона Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить план мероприятий к 300-летию Екатеринбурга. Они предложили включить в список еще 21 пункт. Как рассказал ЕТВ депутат Госдумы Андрей Альшевских, в перечень вошли строительство школ, детской и взрослой больницы в Академическом, транспортных развязок, работа с долгостроем у ГКБ № 40, обновление транспорта в Екатеринбурге. Стоимость этих мероприятий составила 43 миллиарда рублей.
Кроме того, депутаты предложили губернатору обсудить свое участие в решении вопросов с профильными федеральными министрами. В частности, это относится к привлечению денег из федерального бюджета.
Напомним, на подготовку Екатеринбурга к юбилею хотят потратить 240 миллиардов рублей. В план включили строительство 12 станций метро, центра «Эрмитаж-Урал», волейбольной академии, центра хореографии, благоустройство ЦПКиО, Шарташского лесопарка, Литературного квартала, сквера у Оперного театра, набережной Исети. Запросы Высокинского уже возмутили сенатора Аркадия Чернецкого.
Прослеживается тенденция: проси больше, а дадут как раз столько, сколько нужно. Тут может сработать наоборот — если просят так много, значит можно не давать. Мелькает мысль и о коррупциогенной составляющей.
Депутат Альшевских оценил требуемую сумму по-другому. Он сказал, что это еще не окончательный вариант, и все будет меняться.
Сумма предварительная, и это далеко не последний перечень. Какие-то мероприятия будут исчезать из плана, какие-то появляться. Возьмем, допустим, строительство метро. Чтобы получить деньги на него, нужно подготовить документы, проект, пройти госэкспертизу. Возможно, не для всех мероприятий успеют собрать пакет документов.