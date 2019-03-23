В шоу Малахова заявили, что на перевале Дятлова погибли дети военного
14:58, 23 Март 2019
Руководитель Ивдельского музея считает, что в походе участвовали сын и дочь генерала Лелюшенко.
В составе группы Дятлова могли быть двое детей генерала Дмитрия Лелюшенко, который 1959 году командовал Уральским военным округом. Об этом в программе «Прямой эфир» Андрея Малахова рассказала бывшая руководительница ивдельского историко-этнографического музея Вера Беллендир. По ее словам, эту информацию она узнала от отца, который был первым секретарем Ивдельского райкома КПСС.
Из-за участия в походе Светланы и Бориса, к группе и присоединился инструктор турбазы «Чусовая» Семен Золотарев. По версии женщины, студенты погибли при падении ступени ракеты. Тела детей Лелюшенко якобы нашли раньше остальных и передали родителям. Однако племянница генерала Ирина Даниловна заявила, что Борис получил серьезную травму в ДТП и с трудом ходил, поэтому вряд ли бы решился на такой опасный подъем.
Свое раследование на перевале Дятлова проводят сотрудники генпрокуратуры. В экспедиции также побывала команда федеральных журналистов.
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