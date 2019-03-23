В шоу Малахова заявили, что на перевале Дятлова погибли дети военного

,

«

,

,





Из-за участия в походе Светланы и Бориса , к группе и присоединился инструктор турбазы « Чусовая» Семен Золотарев. По версии женщины , студенты погибли при падении ступени ракеты. Тела детей Лелюшенко якобы нашли раньше остальных и передали родителям. Однако племянница генерала Ирина Даниловна заявила , что Борис получил серьезную травму в ДТП и с трудом ходил , поэтому вряд ли бы решился на такой опасный подъем.





Свое раследование на перевале Дятлова проводят сотрудники генпрокуратуры. В экспедиции также побывала команда федеральных журналистов.

В составе группы Дятлова могли быть двое детей генерала Дмитрия Лелюшенкокоторый 1959 году командовал Уральским военным округом. Об этом в программеПрямой эфир» Андрея Малахова рассказала бывшая руководительница ивдельского историко-этнографического музея Вера Беллендир. По ее словамэту информацию она узнала от отцакоторый был первым секретарем Ивдельского райкома КПСС.