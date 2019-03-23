Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области
12:29, 23 Март 2019
Вредные примеси зависнут в регионе на неделю.
Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области. Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продержатся с вечера 22 марта до 20:00 25 марта. Последний раз уральский гидрометцентр анонсировал приближение смога 19 марта.
Несмотря на сложности, в Екатеринбурге уже установилась дневная плюсовая температура. Выходные в городе будут пасмурными, но довольно приятными. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Прогноз на выходные читайте здесь. Снег должен покинуть город уже 1 апреля, а потом дороги начнут мыть, чтобы изгнать всю пыль.
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