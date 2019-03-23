«Борзота»: жители Серова сорвали просветительскую работу «Рифея»

Руководитель Северо-Уральского филиала компании « Рифей» Федор Потапов так и не смог объяснить жителям Серова смысл мусорной реформы. Городские активисты пытались убедить его , что Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил совсем другое. А в том , что счета выросли — виновата только компания « Рифей», сообщает газета « Глобус».





— Я плачу одну сумму , а вы мне в 2019 году другую суете!

— Вы не нервничайте так.

— Как не нервничать? Путин говорит одно , а вы — другое.





После этого представителя компании назвали « борзотой». Жители заявили , что тариф « взялся с потолка», а народу специально не стали объяснять почему. Новый способ рассчета не с квартиры , а с человека горожан тоже не устроил: « это бред». Когда участники встречи узнали , что мусороперерабатывающие заводы собираются строить только в будущем , решили , что их обманывают:



