«Борзота»: жители Серова сорвали просветительскую работу «Рифея»
13:38, 23 Март 2019
Городские активисты обвинили мусорного оператора в мошенничестве.
Руководитель Северо-Уральского филиала компании «Рифей» Федор Потапов так и не смог объяснить жителям Серова смысл мусорной реформы. Городские активисты пытались убедить его, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил совсем другое. А в том, что счета выросли — виновата только компания «Рифей», сообщает газета «Глобус».
— Я плачу одну сумму, а вы мне в 2019 году другую суете!
— Вы не нервничайте так.
— Как не нервничать? Путин говорит одно, а вы — другое.
— Вы не нервничайте так.
— Как не нервничать? Путин говорит одно, а вы — другое.
После этого представителя компании назвали «борзотой». Жители заявили, что тариф «взялся с потолка», а народу специально не стали объяснять почему. Новый способ рассчета не с квартиры, а с человека горожан тоже не устроил: «это бред». Когда участники встречи узнали, что мусороперерабатывающие заводы собираются строить только в будущем, решили, что их обманывают:
«Вы изначально знаете, что вы не хороните и не утилизируете отходы, а берете с нас деньги, чтобы это делать. Это похоже на мошеннические действия».
«Я выбью из тебя эту дурь!»
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Видео: «Глобус»
Представители мусорных операторов отправились в «турне» по области по решению министра ЖКХ Николая Смирнова, который поручил провести с жителями разъяснительную работу. Обоснованность мусорных тарифов сейчас проверяет ФАС.
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