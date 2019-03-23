«Безбожники!»: Безруков ответил противникам храма святой Екатерины

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« Это собор вашей небесной покровительницы! Будет восстановлена историческая справедливость. Вы совсем спятили? В 1930 году снесли восемь храмов! Безбожники… А теперь вы , протестующие!», — написал актер.





По словам Безрукова , активисты « потеряли божий страх» не дав возвести храм на историческом месте или на пруду. Актер сообщил , что изучил проект и уверен , что сквер и деревья при строительстве не пострадают.





« Одно радует , вас не будет , жалкой кучки якобы недовольных , а собор будет стоять в веках», — заключил актер.