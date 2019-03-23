«Безбожники!»: Безруков ответил противникам храма святой Екатерины
21:15, 23 Март 2019
Актер предложил защитникам сквера подумать о своей душе.
Актер Сергей Безруков, который принял участие в молебне на месте будущего храма святой Екатерины, эмоционально ответил противникам строительва. В комментариях под своим постом в Instagram он назвал защитников сквера «безбожниками» и предложил подумать о своей душе. Из себя актера вывел вопрос о том, получил ли он деньги за приезд в Екатеринбург.
«Это собор вашей небесной покровительницы! Будет восстановлена историческая справедливость. Вы совсем спятили? В 1930 году снесли восемь храмов! Безбожники… А теперь вы, протестующие!», — написал актер.
По словам Безрукова, активисты «потеряли божий страх» не дав возвести храм на историческом месте или на пруду. Актер сообщил, что изучил проект и уверен, что сквер и деревья при строительстве не пострадают.
«Одно радует, вас не будет, жалкой кучки якобы недовольных, а собор будет стоять в веках», — заключил актер.
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