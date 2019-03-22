Прокуратура помогла свердловчанке получить новую квартиру

Прокуратура помогла жительнице Ирбита получить новую квартиру взамен аварийного жилья. Во время проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что дом на Комсомольской, 49 признали аварийным еще в 2013 году. Благоустроенное жилье свердловчанке давать не собирались.

Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Администрация Ирбита организовала торги на закупку квартиры, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Женщина получила жилье площадью 31,8 квадратов в доме на Логинова в Ирбите.