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Прокуратура помогла свердловчанке получить новую квартиру

11:58, 22 Март 2019
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Фото: pixabay
Женщина проживала в аварийном доме. Благоустроенное жилье ей давать не собирались.

Прокуратура помогла жительнице Ирбита получить новую квартиру взамен аварийного жилья. Во время проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что дом на Комсомольской, 49 признали аварийным еще в 2013 году. Благоустроенное жилье свердловчанке давать не собирались.

Тогда надзорное ведомство обратилось в суд. Администрация Ирбита организовала торги на закупку квартиры, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Женщина получила жилье площадью 31,8 квадратов в доме на Логинова в Ирбите.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, квартира, аварийное жилье , жилье, Ирбит
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