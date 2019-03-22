Петербурженка попала под суд за кражу духов в Кольцово
10:23, 22 Март 2019
Девушка, которая летела в Новосибирск, прихватила в дьюти-фри пару кошельков и несколько флаконов с туалетной водой.
Петербурженка, которая летела из Екатеринбурга в Новосибирск, попала под суд за кражу духов в Кольцово. Женщина забрала в дьюти-фри два кошелька и пять флаконов на сумму 13 тысяч рублей, сообщили ЕТВ в пресс-службе МВД на транспорте по УрФО. Похитительницу духов поймали быстро, товар вернули в магазин. В Новосибирск она улететь не смогла.
На петербурженку завели уголовное дело. Расследование завершили и передали в суд.
Напомним, в декабре прошлого года кольцовские таможенники задержали пассажира из Баку, который вез контрафактные духи. У него нашли 14 флаконов с ароматами и 110 емкостей для розлива парфюмерии. Мужчина объяснил таможенникам, что посылку ему передали знакомые. О ее содержимом он якобы ничего не знал.
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