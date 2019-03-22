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Маникюрша из Екатеринбурга лишилась инструментов за долг в 250 тысяч

09:42, 22 Март 2019
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Фото: pixabay
Приставы хотели записаться в салон, но все места у женщины были заняты. Пришлось наведаться без предупреждения.

Приставы арестовали инструменты екатеринбургской маникюрши за долг в 250 тысяч рублей. Эти деньги мастера заставили вернуть после того, как она попала в ДТП и помяла автомобиль другой женщины. Платить деньги и встречаться с работниками УФССП маникюрша не собиралась.

Тогда приставы решили записаться к ней, но выяснилось, что свободного времени у екатеринбурженки нет. Тогда сотрудники надзорного ведомства пришли к ней в салон без записи, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Они арестовали стерилизатор для хранения инструментов, увлажнитель, телевизор, холодильник. Екатеринбурженка была очень недовольна, но сделать ничего не смогла.

Тогда маникюрша попросили пригласить представителя женщины, автомобиль которой пострадал в ДТП. В итоге стороны заключили мир.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ДТП, долги, маникюр, УФССП по Свердловской области, приставы, Екатеринбург
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