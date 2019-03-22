Маникюрша из Екатеринбурга лишилась инструментов за долг в 250 тысяч

Приставы арестовали инструменты екатеринбургской маникюрши за долг в 250 тысяч рублей. Эти деньги мастера заставили вернуть после того, как она попала в ДТП и помяла автомобиль другой женщины. Платить деньги и встречаться с работниками УФССП маникюрша не собиралась.

Тогда приставы решили записаться к ней, но выяснилось, что свободного времени у екатеринбурженки нет. Тогда сотрудники надзорного ведомства пришли к ней в салон без записи, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Они арестовали стерилизатор для хранения инструментов, увлажнитель, телевизор, холодильник. Екатеринбурженка была очень недовольна, но сделать ничего не смогла.

Тогда маникюрша попросили пригласить представителя женщины, автомобиль которой пострадал в ДТП. В итоге стороны заключили мир.