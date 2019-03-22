Кольцовские таможенники изъяли 1,5 тонны сигарет без акцизов
12:51, 22 Март 2019
Табак уничтожат представители Росимущества.
Кольцовские таможенники изъяли 1,5 тонны сигарет. Они задержали предпринимателей, которые везли товар из Киргизии. В ходе досмотра выяснилось, что на пачках нет акцизной маркировки, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Кроме того, на некоторые товары нанесли надпись Duty free sale [для продажи в магазинах беспошлинной торговли — прим. ЕТВ]. Это было вторым нарушением.
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