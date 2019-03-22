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«Глумление в квадрате»: Сергин раскритиковал идею биатлонного центра

08:35, 22 Март 2019
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Фото: biathlonworld.com
Депутат Екатеринбургской городской думы привел аргументы против строительства спорткомплекса на Московском тракте.
Дмитрий Сергин выступил против строительства биатлонного центра в Екатеринбурге, который должен появиться к 300-летию города. На проект, согласно планам, выделят 800 миллионов рублей. Биатлонный центр должен появиться на Широкой речке в непосредственной близости от мест, где в 1930-е расстреливали репрессированных — сейчас там установлены «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Уральский «Мемориал» уже выступил против строительства.

Депутат на своей странице в Facebook назвал размещение биатлонного центра в этом месте «двойным глумлением». Также он обратил внимание на то, что подобные центры есть в Тюмени и Ханты-Мансийске, а значит Екатеринбургу придется конкурировать с этими городами за соревнования.
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Деньги в строительство вбухают колоссальные, пусть даже бОльшая часть денег федеральная. Без софинансирования региона и города все равно не обойдется. Содержать потом придется за счет города. Окупаемость данного проекта не наступит никогда.
Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
В начале января Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области заказал исследование 52 гектаров Московского лесопарка, чтобы оценить его уровень воздействия на окружающую среду. Именно здесь планируется построить биатлонный центр в качестве расширения к уже существующей базе «Динамо».
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, биатлонный центр, Биатлон, Екатеринбург
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