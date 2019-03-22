«Глумление в квадрате»: Сергин раскритиковал идею биатлонного центра

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Биатлонный центр должен появиться на Широкой речке в непосредственной близости от мест

где в 1930-е расстреливали репрессированных — сейчас там установлены

Маски скорби» Эрнста Неизвестного. Уральский « Мемориал» уже

против строительства.





Депутат на своей странице в Facebook назвал размещение биатлонного центра в этом месте « двойным глумлением». Также он обратил внимание на то , что подобные центры есть в Тюмени и Ханты-Мансийске , а значит Екатеринбургу придется конкурировать с этими городами за соревнования.

Дмитрий Сергин выступил против строительства биатлонного центра в Екатеринбургекоторый должен появиться к 300-летию города. На проектсогласно планамвыделят 800 миллионов рублей.