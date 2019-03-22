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ФАС начала проверку свердловских мусорных тарифов

15:17, 22 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Ведомство заинтересовалась квитанциями в четырех регионах. 

Федеральная антимонопольная служба начала проверку мусорных тарифов в Свердловской области. Обоснованность выставляемых счетов также изучают в Карачаево-Черкесской Республике, Кировской и Сахалинской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство. Проведение проверки на Среднем Урале прокуратура согласовала еще в феврале из-за многочисленных жалоб на возросшие цифры в квитанциях.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил снизить мусорные тарифы. Его поддержало региональное отделение «Единой России», обвинив оппозицию, а попытке сорвав реформу ради самопиара. Мусорная реформа, которая началась с 1 января, должна улучшить экологическую обстановку. В тариф на вывоз ТКО заложена инвестиционная составляющая: процент, который направят на строительство мусороперерабатывающих заводов. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь. Согласно документам РЭК тариф и правда снизится, но только на копейки.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, деньги, мусорная реформа, мусор, ФАС, Свердловская область
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