ФАС начала проверку свердловских мусорных тарифов

Федеральная антимонопольная служба начала проверку мусорных тарифов в Свердловской области. Обоснованность выставляемых счетов также изучают в Карачаево-Черкесской Республике, Кировской и Сахалинской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство. Проведение проверки на Среднем Урале прокуратура согласовала еще в феврале из-за многочисленных жалоб на возросшие цифры в квитанциях.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил снизить мусорные тарифы. Его поддержало региональное отделение «Единой России», обвинив оппозицию, а попытке сорвав реформу ради самопиара. Мусорная реформа, которая началась с 1 января, должна улучшить экологическую обстановку. В тариф на вывоз ТКО заложена инвестиционная составляющая: процент, который направят на строительство мусороперерабатывающих заводов. Из чего состоит тариф и почему он такой, читайте здесь. Согласно документам РЭК тариф и правда снизится, но только на копейки.