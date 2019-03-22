Еж Пых предсказал Екатеринбургу субтропическое лето
15:48, 22 Март 2019
Мнение колючего предсказателя почти совпало с синоптиками.
Еж Пых из екатеринбургского зоопарка традиционно предсказал погоду на лето. Он сделал выбор между двумя мисками с червяками и решил, что три месяца будут жаркими, но дождливыми. Мнение ежа почти совпало с прогнозом российского гидрометцентра. Но синоптики считают, что за окном будет умеренная температура, в районе +16 градусов. Будут ли субтропики — узнаем летом.
Пых сменил на посту предсказателя погоды ежиху Пуговку, которая пять лет подряд подрабатывала екатеринбургским Нострадамусом, но потом покинула этот мир. ЕТВ подсчитывал, как часто ежи ошибаются или оказываются правы в предсказаниях погоды. Смотрите здесь.
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