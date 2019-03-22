Еж Пых предсказал Екатеринбургу субтропическое лето

Еж Пых из екатеринбургского зоопарка традиционно предсказал погоду на лето. Он сделал выбор между двумя мисками с червяками и решил , что три месяца будут жаркими , но дождливыми. Мнение ежа почти совпало с прогнозом российского гидрометцентра. Но синоптики считают , что за окном будет умеренная температура , в районе +16 градусов. Будут ли субтропики — узнаем летом.

Пых сменил на посту предсказателя погоды ежиху Пуговку

которая пять лет подряд подрабатывала екатеринбургским Нострадамусом , но потом покинула этот мир.

ЕТВ подсчитывал , как часто ежи ошибаются или оказываются правы в предсказаниях погоды. Смотрите

.