Депутат гордумы Екатеринбурга метит на место Володина в Заксобрании
11:37, 22 Март 2019
Владимир Смирнов рассчитывает на политический рост.
Депутат гордумы Владимир Смирнов выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Заксобрание Свердловской области. Он стал первым кандидатом на праймериз «Единой России». Как сообщили в пресс-службе партии, депутат воспринимает новую гонку как «политический рост». Хотя в случае победы в парламенте он сможет работать только два года.
«В областном парламенте полномочия шире: есть возможность выдвигать законодательные инициативы. У меня идей много, и хотелось бы многие из них реализовывать с позиции депутата Заксобрания», — заявил Владимир Смирнов.
Дополнительные выборы в Заксобрание Свердловской области пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Мандат освободился после ухода в городскую думу депутата от Орджоникидзевского района Игоря Володина. Он избирался по единому избирательному округу, поэтому его место не смогли отдать кому-либо из списка «Единой России». Владимир Смирнов в своей кампании собирается ориентироваться на молодежь.
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