Депутат гордумы Екатеринбурга метит на место Володина в Заксобрании

Депутат гордумы Владимир Смирнов выдвинул свою кандидатуру на довыборы в Заксобрание Свердловской области. Он стал первым кандидатом на праймериз « Единой России». Как сообщили в пресс-службе партии , депутат воспринимает новую гонку как « политический рост». Хотя в случае победы в парламенте он сможет работать только два года.





« В областном парламенте полномочия шире: есть возможность выдвигать законодательные инициативы. У меня идей много , и хотелось бы многие из них реализовывать с позиции депутата Заксобрания», — заявил Владимир Смирнов.



