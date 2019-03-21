Жители Березовского отстояли защитные леса вокруг города

Компания «Лестех», которая должна вырубить 220 тысяч гектаров защитных лесов вокруг Березовского, направила в минприроды Свердловской области письмо о корректировке планов. Поводом для изменений стало беспокойство местных жителей, которые потребовали не вырубать зеленые пространства. Министерство природы уже рассмотрело запрос и обратилось в Агентство лесного хозяйства России с просьбой вернуть проект по лесозаготовкам на доработку, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Напомним, в начале весны министерство хотело отдать защитные леса вокруг Березовского под лесозаготовки. На участках Мостовское, Монетный, Старопышминский и Сарапульский должна работать компания «Лестех». Кроме того, под вырубку собирались пустить участки Алапаевского, Кушвинского и Байкаловского лесничеств общей сложностью 220 тысяч гектаров. Территории хотели передать фирме без общественных слушаний.

Рассчетная лесосека Свердловской области составляет 24,8 миллиона кубов древесины. Ежегодно ее осваивают на 30-33%, но в регионе хотят увеличить цифру до 40%. На участках, где проводятся сплошные рубки деревьев, арендатор обязан восстановить лес.