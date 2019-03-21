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Жители Березовского отстояли защитные леса вокруг города

13:50, 21 Март 2019
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Фото: pixabay
Свердловское министерство природы собиралось отдать под вырубку 220 тысяч гектаров зеленого пространства.

Компания «Лестех», которая должна вырубить 220 тысяч гектаров защитных лесов вокруг Березовского, направила в минприроды Свердловской области письмо о корректировке планов. Поводом для изменений стало беспокойство местных жителей, которые потребовали не вырубать зеленые пространства. Министерство природы уже рассмотрело запрос и обратилось в Агентство лесного хозяйства России с просьбой вернуть проект по лесозаготовкам на доработку, сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона.

Напомним, в начале весны министерство хотело отдать защитные леса вокруг Березовского под лесозаготовки. На участках Мостовское, Монетный, Старопышминский и Сарапульский должна работать компания «Лестех». Кроме того, под вырубку собирались пустить участки Алапаевского, Кушвинского и Байкаловского лесничеств общей сложностью 220 тысяч гектаров. Территории хотели передать фирме без общественных слушаний.

Рассчетная лесосека Свердловской области составляет 24,8 миллиона кубов древесины. Ежегодно ее осваивают на 30-33%, но в регионе хотят увеличить цифру до 40%. На участках, где проводятся сплошные рубки деревьев, арендатор обязан восстановить лес.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, минприроды, вырубка деревьев, лес, экология, Березовский
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