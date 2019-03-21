Житель Екатеринбурга потерял Range Rover за долг в 600 тысяч
12:09, 21 Март 2019
Мужчина может забыть про деньги и ходить пешком.
Житель Екатеринбурга задолжал по кредитам 600 тысяч рублей и не собирался их выплачивать. Суд постановил возместить эту сумму автомобилем Range Rover Sport, на котором должник рассекал по городу. Приставы нагрянули в квартиру к 37-летнему мужчине и отправили его машину на хранение взыскателю. Если он не погасит задолженность, то авто спустят на торгах Росимущества, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
За долги можно остаться не только без машины, но и без дорогих гаджетов. Житель Каменск-Уральского не хотел оплачивать 15 штрафов ГИБДД, поэтому приставы забрали его iPhone и золотой крест.
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