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Житель Екатеринбурга потерял Range Rover за долг в 600 тысяч

12:09, 21 Март 2019
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Фото: pixabay
Мужчина может забыть про деньги и ходить пешком.

Житель Екатеринбурга задолжал по кредитам 600 тысяч рублей и не собирался их выплачивать. Суд постановил возместить эту сумму автомобилем Range Rover Sport, на котором должник рассекал по городу. Приставы нагрянули в квартиру к 37-летнему мужчине и отправили его машину на хранение взыскателю. Если он не погасит задолженность, то авто спустят на торгах Росимущества, сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

За долги можно остаться не только без машины, но и без дорогих гаджетов. Житель Каменск-Уральского не хотел оплачивать 15 штрафов ГИБДД, поэтому приставы забрали его iPhone и золотой крест.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, автомобиль, долги, судебные приставы, Свердловская область , Екатеринбург
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