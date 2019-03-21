Свердловские телевизионщики сразятся в конкурсе социальных программ

Национальная федерация телерадиовещателей проведет в Калуге 13-й региональный фестиваль социальных программ «Герой нашего времени». В этом году жюри выберет лучшие работы телевизионщикой о современных достижениях, уроках войны, благотворительности и культуре. Отдельные награды получат лучший оператор, режиссер и корреспондент.

Каждая компания может выдвинуть на конкурс не больше одной работы в каждой номинации. Это должны быть сюжеты, очерки или документальные фильмы, опубликованные с 1 апреля 2018 по 1 апреля 2019 года. Хронометраж должен составлять от трех до 60 минут. Председателем жюри традиционно будет политический обозреватель Леонид Млечин

Заявку на участие можно подать здесь до 1 апреля. Регистрационный взнос на участие составляет 3,5 тысячи рублей. Сам фестиваль пройдет с 24 по 24 апреля.