Синоптики предвидят дождливое лето в Свердловской области
12:45, 21 Март 2019
По предварительному прогнозу, жарко не будет.
Росгидрометцентр определил примерный прогноз погоды на свердловское лето 2019 года. Средняя температура воздуха будет в пределах нормы на протяжении всего теплого периода. В апреле будет достаточно прохладно, всего +4 градуса. На севере региона будет дождливо. Ждать глобального потепления от следующего месяца тоже не стоит. В мае воздух прогреется до +11 градусов. На севере снова будет тепло, а на востоке — сыро.
Первый летний месяц пройдет без сюрпризов, в районе +16 градусов. В июле температура поднимется только на пару градусов. И синоптики обещают свердловчанам дожди. В августе пока тоже не обещают особой жары, но осадки переместятся на север региона. Сентябрь будет теплым и сухим.
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