Синоптики предвидят дождливое лето в Свердловской области

Росгидрометцентр определил примерный прогноз погоды на свердловское лето 2019 года. Средняя температура воздуха будет в пределах нормы на протяжении всего теплого периода. В апреле будет достаточно прохладно, всего +4 градуса. На севере региона будет дождливо. Ждать глобального потепления от следующего месяца тоже не стоит. В мае воздух прогреется до +11 градусов. На севере снова будет тепло, а на востоке — сыро.

Первый летний месяц пройдет без сюрпризов, в районе +16 градусов. В июле температура поднимется только на пару градусов. И синоптики обещают свердловчанам дожди. В августе пока тоже не обещают особой жары, но осадки переместятся на север региона. Сентябрь будет теплым и сухим.